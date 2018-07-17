'Yolun sonuna geldik'
Hafta içi her gün Star Tv'de izleyici ile buluşan 'Adını Sen Koy' ekrana veda etti. Haberi, dizinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç sosyal medya hesaplarında yaptıkları yazılı açıklama ile duyurdular...
"Herkese merhaba. İki yıl boyunca içinde yer almaktan mutluluk duyduğumuz ve çok sahiplenerek yer aldığımız 'Adını Sen Koy' yolculuğumuz üzülerek son bulmuştur.
Etik olarak bizlerin belli bir aşamada açıklama yapması uygun olmadığından şu an yaşadığınız üzüntü ve hayal kırıklığını anlıyor sizlerin de anlayışını bekliyoruz.
'Adını Sen Koy' bize çok şey kattı ve özel bir proje oldu.Bu süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz tüm oyuncu arkadaşlarımıza,teknik ekibe ve yapıma teşekkür ediyoruz. Desteğini bizlerden esirgemeyen, her zaman yanımızda olduklarını hissettiğimiz siz sevgili izleyicilerimize sonsuz teşekkürler.
Sizlere veda etmiyoruz başka projelerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Saygı ve sevgilerimizle.
Erkan Meriç Hazal Subaşı"
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