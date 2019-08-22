Yoğun istek üzerine ikinci kez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYoğun istek üzerine ikinci kez
GeriMagazin Yoğun istek üzerine ikinci kez
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
22.08.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Yoğun istek üzerine ikinci kez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yoğun istek üzerine ikinci kez

Temmuz’da Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu Demirören Tv medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserlerinde bir kez daha sevenleriyle buluştular.

Üç saate yakın sahnede kalan ikili, en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İlk bölümde sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, seyircisini 'Gece Olunca' parçasıyla selamladı. ‘Saklı Düşler, Duvardaki Resim’ gibi klasikleşmiş parçalarını seyircisiyle birlikte söyleyen Kurtoğlu, daha sonra sahneyi Hakan Altun’a bıraktı. Altun ise efsane parçası 'Telefon' ile giriş yapıp ‘Sen de Ağla, Aşk Lütfen Gel’ gibi sevilen parçaları ile Harbiye’yi adeta müziğe doyurdu.
SAHNEDE DAVETSİZ MİSAFİR!
Konserin bir kısmında Altun’un kameraman ile şarkı söylemesi ve Cengiz Kurtoğlu’nun şarkı söylediği anda sahneye çıkan bir kedi renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun istek üzerine ikinci kez

MÜSLÜM GÜRSES’İ SAHNESİNDE ANDI
Rahmetli Müslüm Gürses’in 'Sevda Yüklü Kervanlar' parçasını seslendiren Altun "Bize aşkı ve arabeski sevdiren adamı hiçbir zaman unutmayacağım” diyerek müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’i sahnesinde anmayı unutmadı.
‘Duyanlara Duymayanlara, Hain Geceler, İstanbul Olmaz Olsun, Yorgun Yıllarım’ı beraber seslendiren ikili, seyircinin ayakta alkışları ve yoğun tezahüratlarıyla sahneden uğurlandılar.
Yoğun istek üzerine ikinci kez

'BEN YILLARIMI BÖYLE SAĞLAM ADAMLARA TESLİM EDERİM'!
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Altun; "Benim şarkılarımı okuyan yorumcular arasında en haz aldığım isimlerin en başında Cengiz ağabeyim gelir. Biz Cengiz abinin şarkılarıyla büyüdük. Hala onun şarkılarıyla büyüyenler var, hatta daha büyüyecek olanlar da var" diye konuştu.
Kurtoğlu ise; ‘Ben yıllarımı işte böyle sağlam adamlara teslim ederim ki, bir 40 yıl daha böyle özel geçsin’ diyerek kardeşim dediği Hakan Altun’a övgülerde bulundu.
Yoğun istek üzerine ikinci kez


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Yoğun istek üzerine ikinci kez
Kavga mı ettiler? İddialara yanıt...
Instagram hatası
Aliye'nin Arda'sı aşık oldu!