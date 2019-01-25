Yine aynı rezalet! Ayşen Gruda'nın cenazesinde de ortaya çıktılar

Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar arasında TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Kültür, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile oyuncular Müjdat Gezen, Nevra Serezli, Ali Sunal, Demet Akbağ ve Nuri Alço vardı.

FOTOĞRAF KAVGASI



Cenaze töreninde camide fotoğraf tartışması yaşandı. Törene katılan bir grup, ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek istedi. Demet Evgar, kendisine gelen fotoğraf isteğine cevap vermeyince bir kişiden “Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz” diye tepki gördü. Bu sözler üzerine Demet Evgar sessizliğini korurken Işıl Yücesoy ““Siz buraya fotoğraf çektirmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var, lütfen saygı duyun” diye tepki gösterdi.



GÜLE GÜLE KIZIM DEMELİLERDİ!

Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da cenazeye katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı:

Büyük bir değeri kaybettik. Büyük oyuncularla oynadı, o büyük oyuncuların hiçbiri burada yok. Burada olmaları lazımdı, gerekliydi ama yoklar. Ben kendi adıma ve onlar adına doğrusu utanıyorum. Kalkıp gelmeliydiniz, onu gazetelerde uğurlamak yerine; onun tabutun başına gelip, “Güle güle kızım, güle güle Ayşen” demelilerdi. Ben onlara çok çok kırgınım… Bunu bütün sanatçılar yapmalı. Sahnede oynayan birisi sanatçılar tarafından uğurlanmalı. Ayşen büyük bir yetenekti, o yetenekle zirveye çıktı. Onu halk uğurluyor, çünkü onların sanatçısıydı.

Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. Madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

"BEN ONUN BEBEĞİYDİM"

Elvan Gruda annesini anlatırken konuşmakta güçlük çekti:

"Söyleyecek çok söz var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, övüyor, kucaklıyor... Ben de aynı duyguları paylaşıyorum ama bir farkla. Ben onun bebeğiyim. bütün Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu süreçte bizimle beraber olan acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız. Onun sanatçılığı, zekası, dürüstlüğü, insana olan saygısı, sanatındaki o başarısı inanılmaz... Burada bir sürü genç öğrencisi var. O insanlara o kadar çok şey kattı ki... Alkış almaları için yollarını açtı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz."





TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenazeye katıldı.



BÜYÜK KAYIP

Namaz öncesine gazetecilere açıklamada bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tiyatro ve sinema sanatçısı, hepimizin 'domates güzeli' diye filmleriyle aklımızda yer etmiş tiyatro ve kültür-sanat dünyamıza büyük eserler kazandırmış bir sanatçı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Son görevimizi yapmak için buradayız."

Yıldırım, gazetecilerin Türk sinemasının büyük oyuncularının birer birer vefat ettiğini hatırlatması üzerine, "İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve nihayet dünyasını değiştirir. Bu hayatın vazgeçilmez bir kaidesidir. Her canlı ölümü tadacaktır diye bizim inancımıza göre ayet vardır. Dolayısıyla Allah o günümüzde yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

"Bizler için çok büyük kayıp"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Maalesef çok eski değerlerimizi, sinemayı bize sevdiren en büyük değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Sanat camiası için toplum için o zamanın gençleri için yani bizler için çok büyük kayıp. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Ersoy, birçok Yeşilçam oyuncusunun yaşamını yitirdiğinin ifade edilmesi üzerine şunları kaydetti:

"Yapacak bir şey yok, Allah herkese sıralı ölüm nasip etsin. Bizim görevimiz onları anlarıyla yad etmek ve yaşatmak. Önemli olan yeni sanatçıların yetişmesi için gerekli ortamı yaratmak, bunu devam ettirmek, sürekli hale getirmek. Onla ilgili gerekli düzenlemeleri, yasaları yaptık, Meclis'ten geçirdik. İnşallah yeni sanatçılara vesile olması için elimizden gerekeni yapacağız. Yapacak bir şey yok, Ayşen Gruda’yı kaybettik, geri kalanlara Allah uzun ömür versin."

Penkreas kanseriyle mücadele eden Gruda, 23 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti...