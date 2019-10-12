Yılmaz Morgül'ün tepkisi
Altın Zambak Ödül Töreni önceki akşam Etiler Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz’ın sunumunu üstlendiği törende sanat dünyasının ünlü isimlerine ödülleri takdim edildi.
Geceye poşetten yapılan bir kostüm ile katılan Yılmaz Morgül, “Son 10 yıldır dünyamızın en büyük tehdidi plastik atıklar. Atıklarla denizleri yok ettik. Önümüzdeki 20 yıl belki de dünyada yaşam olmayacak. Modacım da duyarlılık ve farkındalık yaratma adına böyle bir kostüm tasarladı” dedi.
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