Yılmaz Morgül'den Amerika’da huzurevi ziyareti
Engelsiz Yaşam Vakfı yararına Cumhuriyet Bayramı’nda üç konser vermek için Amerika’ya giden Yılmaz Morgül, Ohio eyaletinin Columbus kentinde bulunan bir huzurevini ziyaret etti.
Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan ile Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder’in de katıldığı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.
Huzurevinde kalan Türk çift Ülker ve Tayfur Durupınar’la sohbet eden Yılmaz Morgül, ayrıca piyano başına geçerek huzurevi sakinlerine şarkılar söyledi.
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