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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor

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Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor

Yılmaz Morgül, şarkıcılığı ile olduğu kadar iddialı çıkış ve yorumlarıyla da dikkat çekiyor.

Yılmaz Morgül, Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" magazin programında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Morgül dün, "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. 

Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor

'SANAT DÜNYASINDA EN İYİ VÜCUT BENDE'
Kanser hastalığını yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını her fırsatta dile getiren Yılmaz Morgül, “Sanat dünyasında en iyi vücut bende” çıkışında bulunarak dikkat çekmişti.

İddialı duruşundan vazgeçmeyen sanatçı, bu sefer de dünyaca ünlü bir futbol yıldızının kendisini taklit ettiğini dile getirdi.

'RONALDO BENDEN KISA'
Yılmaz Morgül, "Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa!” diyerek magazin dünyasında çok konuşulacak sözlere imza attı.

Yılmaz Morgül ile Cristiano Ronaldo'nun benzer saç rengi ve leopar desenli sabahlık ile poz verdiği fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım haline geldi.

Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor

 

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