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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Yılmaz Güney'in eski eşi Nebahat Çehre kimdir, kaç yaşında?

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Yılmaz Güney'in eski eşi Nebahat Çehre kimdir, kaç yaşında?

Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yıldızı dizileriyle genç neslin gönlünü fetheden Nebahat Çehre, güzelliğiyle yıllara meydan okuyan bir isim. Nebahat Çehre, 1964 yılında nikah masasına oturduğu Türk sinemasının 'Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney ile 4,5 yıl evli kalmıştı. İşte, ‘Nebahat Çehre kimdir?’ sorusuna detaylı yanıt

Nebahat Çehre, Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ailenin tek kızı olan Çehre anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir. Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Çehre, 15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçildi, fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1961'de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

1964 yılında Yılmaz Güney'le tanışarak Kamalı Zeybek filmde rol aldı ve Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney'le evlenmiş, kendi deyimiyle "Ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney’in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz’dan öğrendim" diyerek Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtti. Bir süre sinemadan uzak kalan Çehre, Güney'den boşanınca tekrar kamera önüne çıktı. 70'li yıllarda başlayan erotik filmler furyasında sahneye çıkarak şarkıcılık yapan Nabahat Çehre, ikinci evliliğinin ardından sahne hayatına ara vermiş, ikinci eşinden ayrıldıktan sonra televizyon dizilerinde rol aldı. Çehre'nin "Büklüm Büklüm" adını taşıyan bir de şarkısı bulunmaktadır. Bestesi Sezen Aksu'ya ait olan şarkı için Çehre, "1980'de sevgili Sezen Aksu'nun bir şarkısını yorumladım. Yaptığım albüm ve söylediğim şarkı listelerde birinci sıraya yerleşti." demiştir.

Nebahat Çevre, tutkulu bir beraberlik yaşadığı Yılmaz Güney için şunları söylemişti: “Dünyanın en güzel bakan adamıydı. Ela, çekik, çok güzel gözleri vardı. Muhteşem gülen bir adamdı. Ama sert bakardı. Oynadığı karakterle uyum sağlamak içindir o da... Çok yakışıklı bir adamdı, fotoğraflarıyla alakası yoktu. Yılmaz beni hayata bağladı, olgunlaştırdı ve oyunculuk adına zenginleştirdi.”

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