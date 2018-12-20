Yılmaz Gruda kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve aynı zamanda çevirmen olan Yılmaz Gruda, kariyeri boyuna pek çok film ve dizide rol almıştır. Sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra usta oyuncu Ayşen Gruda'nın eski eşi olarak da biliniyor. Peki, Yılmaz Gruda kimdir? İşte, Yılmaz Gruda'nın biyografisi...
1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz Gruda, Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru oldu. Bu sırada yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosuna ait Küçük Tiyatro'da devam etti.
Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp, muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti.
Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp, çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür.
Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.
Yılmaz Gruda'nın Eserleri (Kitapları)
-Çarmıhtaki Yeni Mehmet (Şiir/1963)
-Kuyumcular (Şiir/1980)
-Çerçi Zeus (Şiir/1997)
-Bir Çürümüş Kent Belgeseli (Şiir/2002)
-Marathon, Bir Uzun Koşu / 2003
-Şu Bizim Tiyatromuz (Deneme/1976)
-Biraz Reklam Alır mısınız? / 1986
-Camdaki Düşman (TV üzerine yorumlar, Türkan Gruda’yla/1996)
-Tek Perdelik 9 Oyun (Çeviri, A. Çehov/1984)
-Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları / 2006
-Çağdaş Edep Erkan Görgü Kitabı / 2007
-Bir Başka O (Oratoryo/2007)
-Köylü Devrimci Börklüce Mustafa (Destan/2008)
-Kavuklu Hamdi (Orta Oyunu/2011)
-Bektaşi Fıkraları / 2011
-Kasetçi ve Sultan Aziz Vakası (Türkan Gruda ile birlikte/2014)
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