Yılmaz Erdoğan’dan ‘kadına şiddet’ skeçi yorumu: “Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun!”
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, eğlenceli skeçleri ile olduğu kadar yaşanan toplumsal olaylara karşı gösterdiği hassasiyet ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
ÇGH ekibi, Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde bu kez ardı arkası kesilmeyen kadına yönelik şiddet ve cinayetlere yer verdi. Kadına şiddetin eleştirildiği skeçin ardından Yılmaz Erdoğan bir konuşma yaptı.
Erdoğan’ın “Bu sahne inşa edildiğinden beri burada hiçbir şeyi sadece komik olsun diye yapmıyoruz. Bütün meseleleri, duygusal dönüşümleri ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bu konunun muhatabı olanlar arasında insanlıktan, Türkçe’den, laftan anlayan var ise, belki bir şey anlaşılmıştır. Böyle şeyleri daha öfkeli söylemek de mümkündür ama bizim işimiz bunu dramatize etmektir. Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun” sözleri salondakilere duygusal anlar yaşattı.
“Çok Güzel Hareketler 2”, 6 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek bölümü ile yine çok konuşulacak.
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