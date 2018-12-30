Yılmaz Erdoğan son sözü söyledi: Biz kararlıyız
Son filmi ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nı son anda vizyona sokmaktan vazgeçen Yılmaz Erdoğan, sinema işletmeleriyle yaşanan sorun çözülmediği takdirde geri adım atmayacağını açıkladı.
Yapımcılar ile sinema işletmeleri arasındaki kriz giderek büyüyor. Yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı için son filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nı vizyona sokmaktan vazgeçen Yılmaz Erdoğan, geri adım atmayı düşünmediğini açıkladı. Önceki gün İstinye Park’ta habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi: “Biz kararlıyız, Türk sinemasını bir şekilde kurtarmak zorundayız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir mutabakat metni hazırladık, film dağıtım ve sinema işletmeleri ile toplantılar yapıyoruz. Bizi anlayan ve hak veren firmalar var, tam tersi anlaşmaya yanaşmayan firmalar da var. Yakın zamanda bu iş bir sonuca bağlanacak. Bizimle olanlar ile yolumuza devam ederiz. Eskiden ‘Filmimiz tüm sinemalarda’ diyorduk. Anlaşma sağlayamazsak, anlaşma sağladıklarımızın ismini söyleyerek ‘Filmimiz sadece bu sinemalarda’ deriz.”
Sadece benim sorunum değil
Yılmaz Erdoğan, muhabirlerin Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın da bu konuda kararlı göründüğünü hatırlatması üzerine “Tabii ki, çünkü bu sadece benim sorunum değil, Türk sinemasının sorunu. Türk sinemasını kurtarmak isteyen herkes bize katılıyor” dedi. Gazetecilere teşekkür eden Erdoğan alışveriş merkezinden ayrıldı.
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