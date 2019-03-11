Yıllar sonra sakalsız! İşte Halit Ergenç'in yeni imajı...
Halit Ergenç, önceki gün Zorlu Center’daydı. İki ayrı kitabevine uğradıktan sonra çıkışa yönelen oyuncu, karşılaştığı habercilerle ayaküstü sohbet etti.
Ergenç, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı yeni filmi “İlk Adım 1919”la ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Henüz filmin çekimlerine başlamadık. Başrolü kiminle paylaşacağım hakkında da henüz bir bilgim yok. İlerleyen zamanlarda her şey netleşir, o zaman tekrar konuşuruz.”
Sakalsız Halit
Halit Ergenç, uzun bir süre sonra sakalsız haliyle görüntülendi.
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