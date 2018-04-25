Yıllar sonra gelen itiraf: Kayahan bana bıçak çekti!
‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lara damga vuran Tayfun Duygulu, Pal Nostalji Radyo’ya konuk oldu.
Merhum sanatçı Kayahan'ın eski damadı 90'lı yılların ünlü popçusu Tayfun Duygulu usta sanatçıyla yaşadıkları bir kavga sırasında Kayahan'ın kendisine bıçak çektiğinini yıllar sonra itiraf etti
Şarkı yüzünden tartıştıklarını söyleyen Tayfun Duygulu; “Kerim Tekin’in söylediği ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayahan’ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı.” dedi.
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