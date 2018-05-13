‘Yılın Annesi’ Gülben Ergen
Ünlü sanatçı Gülben Ergen "Yılın Annesi" ödülüne layık görüldü. Ergen, “Hayatına Bir İyilik Kat” ve “Umutlu Mutlu Çocuklar”ın oyları ile “Yılın Annesi” seçildi.
OnurAkayMedya Yılın Ödülleri dün İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne gezisiyle sahiplerini buldu. Ödül alan isimler engellilerin verdiği oylarla belirlendi. Türkiye genelinden gelen çok sayıda engelli dernekleri ve 200’e yakın konuğun katıldığı tekne gezisinde Selçuk Ural, Gülden Karaböcek, Onur Akay, Cengizhan Sönmez, Gülşah Sönmez, Umut Akyürek ve Nilay Dorsa söylediği şarkılarla engellilere keyifli anlar yaşattı. Ergen’in ödülünü Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay verdi. Ergen, İstanbul dışında olduğu için törene katılamadı ancak ödülünü, “Çocuklar Gülsün Diye Derneği”nden Gökhan Atıcı aldı. Atıcı, sanatçı Gülben Ergen’in ödülünü bütün engelli çocukların anneleri için aldığını söyledi. Onur Akay ise “Gülben Ergen’le telefonla konuştum ve sizlerle beraber olmayı çok istedi ancak İstanbul dışında olduğu için katılamadı ama sizlere çok selamı var” ifadelerini kullandı.
INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI
Ergen, Instagram adresinden “Engelli çocuklarımızın oyları ile bana layık görülen bu çok değerli yılın annesi ödülünü, tüm engelli çocuklarımızın annelerine armağan ediyorum” mesajını paylaştı. Selçuk Ural’ın ‘Yılın Onur Ödülü’nü ve Gülden Karaböcek’in ise “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü aldığı törende, TRT sanatçısı Umut Akyürek’e “Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülü”, Nilay Dorsa ise “Yılın Single’ı Ödülü” layık görüldü. Engelliler ayrıca “Yılın Şarkısı”nı da seçti. Ömür Borcu ile Yılın Albümü Ödülü’nü alan Gülşah Sönmez’in albümündeki “Görmeden Sevmek” isimli şarkı, Yılın Şarkısı seçildi ve şarkının söz yazarı Onur Akay’a “Yılın Söz Yazarı Ödülü” ve bestecisi TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez’e ise, “Yılın Bestecisi” ödülü verildi.
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