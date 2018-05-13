‘Yılın Annesi’ Gülben Ergen

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Turgay KILIÇ/İHA
13.05.2018 - 19:55, Son Güncelleme:

‘Yılın Annesi’ Gülben Ergen

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‘Yılın Annesi’ Gülben Ergen

Ünlü sanatçı Gülben Ergen "Yılın Annesi" ödülüne layık görüldü. Ergen, “Hayatına Bir İyilik Kat” ve “Umutlu Mutlu Çocuklar”ın oyları ile “Yılın Annesi” seçildi. 

OnurAkayMedya Yılın Ödülleri dün İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne gezisiyle sahiplerini buldu. Ödül alan isimler engellilerin verdiği oylarla belirlendi. Türkiye genelinden gelen çok sayıda engelli dernekleri ve 200’e yakın konuğun katıldığı tekne gezisinde Selçuk Ural, Gülden Karaböcek, Onur Akay, Cengizhan Sönmez, Gülşah Sönmez, Umut Akyürek ve Nilay Dorsa söylediği şarkılarla engellilere keyifli anlar yaşattı. Ergen’in ödülünü Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay verdi. Ergen, İstanbul dışında olduğu için törene katılamadı ancak ödülünü, “Çocuklar Gülsün Diye Derneği”nden Gökhan Atıcı aldı. Atıcı, sanatçı Gülben Ergen’in ödülünü bütün engelli çocukların anneleri için aldığını söyledi. Onur Akay ise “Gülben Ergen’le telefonla konuştum ve sizlerle ber‘Yılın Annesi’ Gülben Ergenaber olmayı çok istedi ancak İstanbul dışında olduğu için katılamadı ama sizlere çok selamı var” ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI

Ergen, Instagram adresinden “Engelli çocuklarımızın oyları ile bana layık görülen bu çok değerli yılın annesi ödülünü, tüm engelli çocuklarımızın annelerine armağan ediyorum” mesajını paylaştı. Selçuk Ural’ın ‘Yılın Onur Ödülü’nü ve Gülden Karaböcek’in ise “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü aldığı törende, TRT sanatçısı Umut Akyürek’e “Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ödülü”, Nilay Dorsa ise “Yılın Single’ı Ödülü” layık görüldü. Engelliler ayrıca “Yılın Şarkısı”nı da seçti. Ömür Borcu ile Yılın Albümü Ödülü’nü alan Gülşah Sönmez’in albümündeki “Görmeden Sevmek” isimli şarkı, Yılın Şarkısı seçildi ve şarkının söz yazarı Onur Akay’a “Yılın Söz Yazarı Ödülü” ve bestecisi TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez’e ise, “Yılın Bestecisi” ödülü verildi.

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