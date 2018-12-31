Yılın 12 Magazin olayı





1) Mustafa Ceceli’nin boşandığı eşi Sinem Gedik’le İntizar’ın aşkı...

Onur Baştürk: Yıla damgasını vuran olaylarından biriydi. Mustafa Ceceli’nin eski eşinin mahrem görüntülerini davaya koydurması, oradan da görüntülerin internete sızması tek kelimeyle korkunçtu. Farklı kesimlerden hemen herkes Ceceli’ye tepkisini gösterdi, iki kadının yanında yer aldı.

Ömür Gedik: Boşanma davasının görüntülerinin dışarıya sızması, görüntülerin de içeriği dolayısıyla yılın en çok konuşulan mahremi oldu. Görüntülerin yayıldığı gün Türkiye’de bu konuyu konuşmayan yoktu sanırım.

Cengiz Semercioğlu: 2008’in değil son 10 yılın

en büyük magazin olaylarından biriydi.

Dava hâlâ sürüyor.

2019’da da dava süreciyle zaman zaman gündeme gelecektir bu konu. Görüntülerin nasıl ortaya çıktığı da netlik kazanacaktır.

2) Ahmet Kural’ın Sıla’ya şiddet uygulaması...



Cengiz Semercioğlu: Tarafların ikisi de popüler olunca olayın yankısı büyük oldu, olmaya da devam ediyor. Bu olayda kaybeden Ahmet Kural oldu. Sıla cesaretiyle herkesten destek aldı. Böyle olayları 2019’da konuşmamamız dileğiyle...

Ömür Gedik: Yılın son iki ayına damgasını vurdu ve hâlâ da gündemden düşmüyor. Dava devam ettiği sürece de bu olayı konuşmaya devam edeceğiz. Yeni yılda “şiddet gördüm” açıklaması yapan kadınların sayısında artış olacağını düşünüyorum.

Onur Baştürk: Bu yıl magazin olaylarından şiddet başroldeydi. Bu da onlardan en çarpıcısıydı. Sonradan olay “bulandırılmaya” çalışıldı, ama kimse yemedi. Sıla’nın yanında yer alındı.

3) Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın boşanması...

Onur Baştürk: Ayrı yaşam tarzları olan bir çiftti, ama kimse bu kadar çabuk yollarını ayırmalarını da beklemiyordu. Neden ayrıldıklarına dair teoriler günlerce çeneleri yordu ama kimse net bir sonuca ulaşamadı. Sonuç: Şu an ikisi de mutlu!

Cengiz Semercioğlu: Ayrılmadan önce de istedikleri hayatı sürdürüyorlardı, ayrıldıktan sonra da sürdürmeye devam ediyorlar. Sanki hiç evlenmemişler gibi geliyor şu an bana... İkisi için de doğrusu oldu.

Ömür Gedik: Yılın en sürpriz ayrılığı. Evet, ayrı dünyalar yaşıyorlardı ama nedense bana hiç ayrılmayacaklar gibi gelmişti. Bir anda oldu. Dedikodusuz, sessiz sedasız ve yüklü bir nafakayla!

4) Talat Bulut’un taciz iddiasıyla gündeme gelmesi...

Ömür Gedik: Taciz iddiası Yeşilçam’ın jönlerinden olan Talat Bulut’u hayli etkiledi bu yıl. Sette huzursuzluklar hâlâ yaşansa da etkileri yılsonu itibarı ile zayıflamıştı.

Onur Baştürk: Bu iddiadan sonra en kötü şeylerden biri de Talat Bulut’un karşı tarafı küçümseyen, “Artık onu kim ne yapsın” tarzı korkunç açıklamalarıydı. Sonuç: Bulut’a bir şey olmadı, yoluna devam etti.

Cengiz Semercioğlu: Mahkemede aklanmış olsa da özellikle de açıklamaları nedeniyle iş arkadaşları tarafından bile Talat Bulut’a ‘şüpheyle’ yaklaşıldı. Diziye bundan dolayı bir şey olmaz demiştik, olmadı da...

5) Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkı...

Ömür Gedik: Yılın en gözde çifti oldular, olmaya da devam ediyorlar. Ama ilişki oturdu. 2019’da bu aşktan çok işleriyle konuşulacaklarını düşünüyorum.

Cengiz Semercioğlu: Yılın çifti sıralamasında açık ara ipi göğüslediler. Çünkü herkes birbirine yakıştırdı bu ikiliyi... İlişkileri de gayet iyi gidiyor, nazar değmesin.

Onur Baştürk: Yılın aşkıydı. Saklanmadılar, kendilerini medyadan sakınmadılar. Güzel bir çift oldular.

6) Adriana Lima-Metin Hara’nın biten aşkı

Cengiz Semercioğlu: Neden birlikteydiler, neden ayrıldılar ve bir sürü nedenli soru cümlesiyle başlayıp biten bir ilişki oldu. Başlaması gibi bitmesi de garip bir şekilde oldu.

Onur Baştürk: Hâlâ neden bittiği anlaşılamadı. Tıpkı nasıl başladığının çözülememesi gibi. Adriana Lima’nın Türk medyasını suçlayıp durması da olayın en manasız yanlarından biri olarak 2018 magazin tarihine geçti.

Ömür Gedik: Adriana Lima, Victoria’s Secret melekliğinden emekli olur olmaz bu aşka da darbe geldi. Ama ben bu aşktan umudu kesmedim. 2019’da barışabilirler gibi geliyor.

7)Arda Turan’ın gece kulübünde Berkay’ın burnunu kırması...

Cengiz Semercioğlu: Yumruklar, silahlar, hastaneler derken mafya dizisi izler gibi izledik olayı. Kaybeden de Arda oldu... Ülkenin en popüler adamları bile bunları yaşıyorsa varın gerisini siz düşünün...

Onur Baştürk: Nedeni ne olursa olsun Arda’nın Berkay’a yaptığı şey yanında durulacak bir şey değildi. Hele ki olayın hastaneye kadar devam etmesi, silahların patlaması... Bu da şiddetin başrolde olduğu olaylardan biriydi. Bu olay ünlüler katında tahammülsüzlüğün en popüler örneği oldu.

Ömür Gedik: Yılın erkek erkeğe şiddetinde burun kırma ve silahla hastaneye gitme de vardı. Berkay’ın açtığı tazminat davasının sonuçları 2019’da da konuşulacaktır.

8) Seren Serengil’in cezaevine girmesi...

Onur Baştürk: Mağdurdu, cezaevine girmesi çok saçmaydı ama mağduriyetini reyting kaygısına kurban etmekte sakınca görmedi.

Ömür Gedik: Bu yıl Seren, cezaevine girmesi kadar Yaşar İpek ile evliliği ile de konuşuldu. Seren ve Yaşar hiç olmadıkları kadar mutlu görünüyor.

Cengiz Semercioğlu: Magazin tarihinde bir ilkti... Aile içi şiddeti önlemek için çıkarılan yasanın magazin figürleri tarafından kötü amaçlı kullanılmasının sonucuydu bu hapis cezası...

9) Demet Akalın’la Okan Kurt’un boşanması, sonra yeniden ilişkilerine devam etmesi...

Cengiz Semercioğlu: Anlaşmalı boşanma iddialarına hiç inanmadım. Ekonomik olarak yaşadıkları zor bir süreçti ve Demet evliliği bitirdi. Şimdi sevgili olarak devam ediyorlar ilişkilerine, yuvayı yıkmamaları güzel...

Ömür Gedik: Barışacaklarını tahmin ediyordum, çünkü ayrıldıklarında bile seviyorlardı birbirlerini. Zor geçtiğini düşündüğüm kısa ayrılık sürecinin ardından Hira’dan duyduk anne babasının barıştığını.

Onur Baştürk: İlişkilerinin bitmediği belliydi. Demet Akalın anlık bir kızgınlıkla boşanma kararı aldı ama sonra Okan’dan vazgeçemeyeceğini anladı. Ya da şöyle diyelim: Maddi sorunları hallettiler ve birbirlerine geri döndüler.

10) Tarkan’ın baba olması

Onur Baştürk: Ünlü erkeklerin “baba” olma yılıydı herhalde bu yıl. Özcan Deniz de baba oldu Tarkan da... İkisi de bu durumdan haliyle mutlu mesuttu.

Cengiz Semercioğlu: Tarkan’ın evlenmesi, çoluk çocuğa karışması hayranlarının ihtimal vermediği bir durumdu. Tarkan evli barklı, çocuklu oldu. İyi de oldu...

Ömür Gedik: Çok güzel babalar oldu. Eşi ve çocuğuyla birlikte sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum.

11) Hadise’nin annesinin intihar girişimi

Cengiz Semercioğlu: Hadise kardeşleri tarafından iyi yönetilemeyen bir markaydı. Yıl boyunca borçtu, harçtı pek çok olumsuz konuyla gündeme geldi. Annesinin intihar girişimi de üzerine tuz biber ekti... Açıkgöz’ler için iyi bir sene değildi.

Ömür Gedik: Hem Hadise hem de annesi için üzücü bir olay tabii. Neyse ki sonunda ölüm olmadı. Allah bir daha yaşatmasın.

Onur Baştürk: Hadise ve ailesinden bir yerli Kardashian şovu doğar mı diye çok fantezi yapıyordum. Nitekim doğdu da. Ama fazla dram içermeye başladı. Umarım 2019’da Açıkgöz kardeşleri el ele göz göze partilerde “glam” vaziyetlerde gezinirken görür, eğleniriz.

12) Mustafa Sandal’la Emina Jahovic’in boşanması, Emina’nın kısa süre sonra Sadettin Saran’la beraber olması...

Ömür Gedik: Ani bir ayrılık olmadı onlarınki. Asıl sürpriz Emina’nın Sadettin Saran ile olan birlikteliğiydi. Şimdi o ilişkinin de bitmiş olduğu ile ilgili dedikodular yapılıyor. Bakalım 2019 Mustafa ve Emina’ya neler getirecek?

Cengiz Semercioğlu: Boşanma, yeni aşk sürecinin hızlı olması kafalarda soru işareti yarattı. Saran’la yakışıyorlardı ama bu ilişki de bitme noktasına geldi gibi. 2019 Emina’ya daha iyi gelecektir çünkü ayakları üzerinde durmanın hazzını keşfetti.

Onur Baştürk: Emina boşandıktan sonra sizce de daha popüler olmadı mı? Saran’la başlayan ilişki, Edis’le düet filan. Mustafa Sandal’la boşanması ona iyi geldi.