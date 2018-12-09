Yıldızlı gece
Aylar önce başlayan heyecan, artık zirvede. Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni, bu akşam Zorlu PSM’de yapılacak.
2 kanaldan canlı yayın
Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, hazırlıkları aylar önce başlayan Pantene Altın Kelebek töreninde bir araya gelecek. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği, görkemli şovların sahneleneceği, ayrıca dev sanatçıların özel sahne performanslarıyla renk katacağı tören, Kanal D ve teve2’den canlı olarak yayınlanacak.
Büyük güne hazırlık
Türkiye’yi ekrana kilitleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri için heyecan sürerken, Pantene marka yüzü Neslihan Atagül Doğulu, bu yılın Yıldızı Parlayanlar’ı Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran’la bir araya geldi. Dört ünlü isim, Pantene saç stilisti Önder Tiryaki’nin stüdyosunda buluştu, büyük geceye özel dönüşüm hazırlıklarını hızlandırdı.
İşte gecenin sunucuları
Bu yılki töreni usta oyuncu Cem Davran ile hem podyumların hem de ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel sunacak.
Geçen yılki törende ödül alan yıldızlar, gecenin sonunda hep birlikte poz vermişti.
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