Yıldızı parlayanlar
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl 46’ncı kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinin kazananları belli oldu.
Pantene’in sponsorluğunda 5’inci kez gerçekleşecek heyecanlı törenin merakla beklenen kategorilerinden biri “Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü”... Ödülün bu yılki sahipleri ise yetenekleri, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu oldu.
Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen o özel ödülün sahipleri; Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan... Üç genç oyuncu, ödüllerini televizyon ve müzik dünyasından en başarılı isimlerinin ödüllendirileceği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde alacak.
ALİNA BOZ
EBRU ŞAHİN
İLAYDA ALİŞAN
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