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Haber Giriş: 25.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor

Yıldız Tilbe önceki akşam Yeniköy’de, market alışverişinde görüntülendi.

Müzik çalışmalarıyla ilgili soruya “Hiçbir şey yapmıyorum. Yeni bir Yıldız Tilbe şarkısı yok” diye yanıt veren sanatçı, Sezen Aksu’yla bir projesi olacağı haberleri için de şöyle konuştu:

“Öyle bir proje yok, çünkü Sezen’in zamanı yok. Kendisi ‘Artık bıktım, bu işi yapmak istemiyorum’ diyor.” 

Yıldız Tilbe kendisiyle düet yapmak isteyen şarkıcılar hatırlatılınca “Artık kimseyle düet yapmak istemiyorum. Zaten düet yapmadığım az kişi kaldı” dedi.

Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe böyle barıştı.. İşte o fotoğraflar
Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe böyle barıştı.. İşte o fotoğraflar
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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