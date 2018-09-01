Yıldız Tilbe rekor kırdı... Kilometrelerce kuyruk oluştu, hiç yer kalmadı
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro'da izdihama neden oldu. Sahnede yaptığı ilginç danslarla bir an olsun yerinde duramayan ünlü sanatçı bilet satışlarında rekor kırdı.
Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kendine özgü dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sevenlerini kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçıyı dinlemek için Tilbe hayranları konser alanına akın etti.
KİLOMETRELERCE KUYRUK OLDU, MERDİVENLER BİLE SATILDI
Saatler öncesinden konser alanına gelen Yıldız Tilbe hayranları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Konser alanında ise oturacak yer kalmaması nedeniyle birçok Tilbe hayranı merdiven boşluklarına bile oturdu. Yaz konserleri kapsamında sahne alan sanatçılar içerisinde en kalabalığı Yıldız Tilbe konseri oldu. Sıla konserinden de kalabalık olan konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konser biletleri ise yok sattı.
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