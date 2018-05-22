Yıldız savaşları
“Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları” albümünde egolar çarpıştı. 39 şarkıcının yer aldığı albümde kriz üstüne kriz çıktı.
Kapak sorunu
◊ En büyük kriz kapak tasarımı sürecinde yaşandı. İçinde 2’şer CD bulunan iki ayrı paket halinde satışa sunulan projenin kapakları ‘yıldız’ şeklinde tasarlandı ve yorumcuların isimleri bu yıldızların içine yerleştirildi. Ama kimse isminin yerinden memnun olmadı. “Benim ismim neden küçük”, “Onunla beni nasıl yan yana yazarsınız” gibi şikayet telefonları susmadı. Albümün yapımcısı Cafer Özdemir, tasarımı 11 kez revize ettirdi.
Ayrı CD’lerde
◊ Yıllardır süren Demet Akalın-Hande Yener polemiği de projeye yansıdı. İki taraftan da “Aynı CD’de olmayalım” isteği geldi. Alfabetik sıralama formülü bu krizi de ortadan kaldırdı. Demet Akalın, Volume 1’in ilk CD’sinde, Hande Yener Volume 2’nin ilk CD’sinde yer aldı.
Aranjörümü isterim
◊ Albümdeki şarkıların büyük çoğunluğunu Selim Çaldıran aranje etti. Bazı yorumcular çalıştıkları aranjörlerle ilerlemek istedi. Aleyna Tilki, Emrah Karaduman’la, Ece Seçkin, Ozan Doğulu’yla çalışınca, istekleri geri çevrilen bazı isimler kazan kaldırdı.
Şarkı sıralaması lobisi
◊ Sanatçıların tamamına yakını bizzat ve menajerleri üzerinden, yapımcı Cafer Özdemir’e “Biz A1 olmalıyız” baskısı yaptı. Yapımcı, isme göre alfabetik sıra kararı alınca kriz hafif atlatıldı. İsminin avantajını yaşayan Aleyna Tilki’nin 1. sırada olması memnuniyetsizliğe sebep oldu.
Kış Güneşi ve 3 ünlü
◊ Tilbe’nin klasikleşmiş şarkılarının ünlü yorumcular tarafından yeni halleriyle yorumlandığı projede ilk kriz şarkı seçiminde yaşandı. Özellikle “Kış Güneşi” için 3 önemli isim karşı karşıya geldi. Ajda Pekkan, Hande Yener ve Niran Ünsal aynı şarkıyı okumak isteyince savaş başladı. Şarkıyı ilk bitiren Ajda Pekkan oldu. Mahmut Orhan’la hazırladığı versiyonu Altın Kelebek ödül töreninde seslendirdi, fakat son anda Pekkan albümde yer almaktan vazgeçti. Hande Yener ve Niran Ünsal aynı şarkıda ısrarcı olunca bir ilk yaşandı ve “Kış Güneşi” iki farklı haliyle albüme girdi.
Yıldız Tilbe’nin 4 CD’den oluşan ve müzik sektörünün merakla beklediği albümü, 160 bin adet basıldı. Albüm ilk haftasında 80 bin adet sipariş rekoruyla sektörün yüzünü güldürdü.
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