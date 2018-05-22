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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
22.05.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Yıldız savaşları

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Yıldız savaşları

“Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları” albümünde egolar çarpıştı. 39 şarkıcının yer aldığı albümde kriz üstüne kriz çıktı.

Kapak sorunu

◊ En büyük kriz kapak tasarımı sürecinde yaşandı. İçinde 2’şer CD bulunan iki ayrı paket halinde satışa sunulan projenin kapakları ‘yıldız’ şeklinde tasarlandı ve yorumcuların isimleri bu yıldızların içine yerleştirildi. Ama kimse isminin yerinden memnun olmadı. “Benim ismim neden küçük”, “Onunla beni nasıl yan yana yazarsınız” gibi şikayet telefonları susmadı. Albümün yapımcısı Cafer Özdemir, tasarımı 11 kez revize ettirdi.

Ayrı CD’lerde

◊ Yıllardır süren Demet Akalın-Hande Yener polemiği de projeye yansıdı. İki taraftan da “Aynı CD’de olmayalım” isteği geldi. Alfabetik sıralama formülü bu krizi de ortadan kaldırdı. Demet Akalın, Volume 1’in ilk CD’sinde, Hande Yener Volume 2’nin ilk CD’sinde yer aldı.

Yıldız savaşları

Aranjörümü isterim

◊ Albümdeki şarkıların büyük çoğunluğunu Selim Çaldıran aranje etti. Bazı yorumcular çalıştıkları aranjörlerle ilerlemek istedi. Aleyna Tilki, Emrah Karaduman’la, Ece Seçkin, Ozan Doğulu’yla çalışınca, istekleri geri çevrilen bazı isimler kazan kaldırdı.

Şarkı sıralaması lobisi

◊ Sanatçıların tamamına yakını bizzat ve menajerleri üzerinden, yapımcı Cafer Özdemir’e “Biz A1 olmalıyız” baskısı yaptı. Yapımcı, isme göre alfabetik sıra kararı alınca kriz hafif atlatıldı. İsminin avantajını yaşayan Aleyna Tilki’nin 1. sırada olması memnuniyetsizliğe sebep oldu.

Kış Güneşi ve 3 ünlü

◊ Tilbe’nin klasikleşmiş şarkılarının ünlü yorumcular tarafından yeni halleriyle yorumlandığı projede ilk kriz şarkı seçiminde yaşandı. Özellikle “Kış Güneşi” için 3 önemli isim karşı karşıya geldi. Ajda Pekkan, Hande Yener ve Niran Ünsal aynı şarkıyı okumak isteyince savaş başladı. Şarkıyı ilk bitiren Ajda Pekkan oldu. Mahmut Orhan’la hazırladığı versiyonu Altın Kelebek ödül töreninde seslendirdi, fakat son anda Pekkan albümde yer almaktan vazgeçti. Hande Yener ve Niran Ünsal aynı şarkıda ısrarcı olunca bir ilk yaşandı ve “Kış Güneşi” iki farklı haliyle albüme girdi.

Yıldız savaşları

Yıldız savaşları
Yıldız Tilbe’nin 4 CD’den oluşan ve müzik sektörünün merakla beklediği albümü, 160 bin adet basıldı. Albüm ilk haftasında 80 bin adet sipariş rekoruyla sektörün yüzünü güldürdü.

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