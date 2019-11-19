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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Yıldız Kenter’in cenazesi nerede, saat kaçta kalkacak?

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Yıldız Kenter’in cenazesi nerede, saat kaçta kalkacak?
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter hayatını kaybetti

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yıldız Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter’in cenazesi tiyatroya getirildi. Peki, Yıldız Kenter’in cenazesi nerede, saat kaçta kalkacak?

Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter için bugün saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek. Sanatçı, Levent Afet Yolal Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı’nda toprağa verilecek.

DDT Genel Müdürü Kurt'tan başsağlığı mesajı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurt, mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan, hocamız, Türk Tiyatromuzun değerli ismi ve kurumumuz eski sanatçılarından Yıldız Kenter hanımefendinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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