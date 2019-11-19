Yıldız Kenter’in cenazesi nerede, saat kaçta kalkacak?
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yıldız Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter’in cenazesi tiyatroya getirildi. Peki, Yıldız Kenter’in cenazesi nerede, saat kaçta kalkacak?
Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter için bugün saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek. Sanatçı, Levent Afet Yolal Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı’nda toprağa verilecek.
DDT Genel Müdürü Kurt'tan başsağlığı mesajı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurt, mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan, hocamız, Türk Tiyatromuzun değerli ismi ve kurumumuz eski sanatçılarından Yıldız Kenter hanımefendinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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