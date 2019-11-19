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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DAHA - İHA -AA
19.11.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Son dakika: Yıldız Kenter'e veda! Ünlü isimlerden usta oyuncuya son görev

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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter Levent Afet Yolal Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kenter'in naaşı başında dualar eden sevenleri tabutu çiçeklerle donattı.

İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Son dakika: Yıldız Kentere veda Ünlü isimlerden usta oyuncuya son görev
Kenter'in Türk bayrağına sarılı tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Törene usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı. Kenter'in sevenleri tiyatro sahnesine çıkarak veda konuşmalarını gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı törende usta tiyatrocunun sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.
Son dakika: Yıldız Kentere veda Ünlü isimlerden usta oyuncuya son görev

Törenin ardından usta tiyatrocunun naaşı Levent Afet Yolal Cami'ine getirildi. Sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlü isim ile çok sayıda vatandaş, Kenter’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kenter’in naaşı, alkışlar eşliğinde Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.
Son dakika: Yıldız Kentere veda Ünlü isimlerden usta oyuncuya son görev

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki  Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.
Son dakika: Yıldız Kentere veda Ünlü isimlerden usta oyuncuya son görev

Dostları Yıldız Kenteri anlattı
Dostları Yıldız Kenter'i anlattı

 

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