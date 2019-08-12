Yıldız geçidi
Türk Hava Yolları, açık hava konserleri ile müziğin ünlü isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak.
Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. 21 Ağustos’ta Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla Deniz Seki&Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Anadolu Ateşi, Bülent Ersoy&Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru ve Mustafa Sandal’la devam edecek. 30 Ağustos’ta ise Murat Dalkılıç konseri ile son bulacak.
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