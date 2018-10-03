Yıldırım Öcek kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Avrupa Yakası’nda canlandırdığı dergi patronu Sadettin Yerebakan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Yıldırım Öcek, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Haberler ardından Yıldırım Öcek’in hayatı merak konusu oldu. Peki, Yıldırım Öcek kimdir? Yıldırım Öcek kaç yaşında?
Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.
YILDIRIM ÖCEK'İN OYNADIĞI DİZİLER
Çocuklar Duymasın - Kemal (2018)
Seksenler - Harun (2017)
Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)
Nekrüt (2008)
Ateşle Barut (2008)
Semum - Cengiz (2008)
Emret Komutanım (2008)
Baba Oluyorum (2007)
Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)
Küçük Hanımefendi (2006)
AB nin Yolları Taştan - Münihli (2005)
Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)
Acı Hayat - Emlakçı (2005)
Beyza'nın Kadınları (2005)
Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)
Neredesin Firuze - Dükkân sahibi (2003)
Patron Kim (2003)
Hürrem Sultan (2003)
Rus Gelin (2002)
Ekmek Teknesi (2002)
Berivan (2002
Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)
Altın Yumruk İstanbul'da (2001)
Tatlı Hayat (2001)
Ayrılsak da Beraberiz 1999)
Deli Yürek (1999)
Ruhsar (1997)
Böyle mi Olacaktı (1997)
Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)
Babamın Günahı - Baba (1998)
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