Yıldıray Şahinler, Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin Serdar Akar ile senaristliğini üstlenen Önder Çakar, bir sahnede oyuncuların haberi olmadan gerçek uyuşturucu madde verildiğini iddia etmişti.



Filmin o sahnesinde oynayan Yıldıray Şahinler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım” diyerek Çakar’ı yalanladı.

İşte o açıklama:





