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23.12.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Yıldıray Şahinler, Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

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Yıldıray Şahinler, Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Türk sinema tarihinde önemli yere sahip olan 1998 yapımı 'Gemide' filminin bir sahnesinde oyunculara haberi olmadan uyuşturucu madde verildiği iddiası büyük tartışma çıkardı.

Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin Serdar Akar ile senaristliğini üstlenen Önder Çakar, bir sahnede oyuncuların haberi olmadan gerçek uyuşturucu madde verildiğini iddia etmişti.

Yıldıray Şahinler, Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu

Filmin o sahnesinde oynayan Yıldıray Şahinler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım” diyerek Çakar’ı yalanladı.
İşte o açıklama:
Yıldıray Şahinler, Gemide filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu


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