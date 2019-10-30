Yiğit Marcus Aral kimdir?
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Chloe Loughnan'ın, bir Survivor 2018 yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'la aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentiler ardından Yiğit Marcus Aral'ın hayatına dair bilgiler gündeme geldi. Peki, Yiğit Marcus Aral kimdir?
Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor.
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