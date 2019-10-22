Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü
2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max hayatını kaybetti.
Max'in ölüm haberini, eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiç bir kelime kalmadı söylenecek.. O Evladım, Canım, Kanım...
Dün son yolculuğuna uğurladık MAX’i...
Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı..
Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için MAX’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu..."
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