Yeşim Erbil paylaştı: Bu adamın sahibi kim?
Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil, ünlü şovmenin son durumu hakkında çok önemli bilgiler verdi.
Yeşim Erbil, 'Bu adamın sahibi kim? Abimden söz ediyorum. Ailesinin yanı sıra belki de en çok sahiplenen sizlersiniz… “sevenleri, izleyicileri SİZLER… Benim katılmadığım doğum günü kutlamasında “Fenerbahçe” canlı yayını ile ilk kez sesini duydunuz ve çok sevindiniz. Ben de bugün uğradım ve onun da çok sevindiğini gördüm. İyileşeceğine inanan daha moralli ve çevresi ile çok daha ilgili olduğunu paylaşabilirim sizlerle. Şimdi bu süreci özetlemek istiyorum.' dedi ve uzun uzun ünlü şovmenin son durumu ile ilgili bilgi verdi.
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