Yeşilin 50 tonu
Alkışlar tona ton trendini bu kadar zor bir renkle kusursuz uygulayan Esra Oflaz Güvenkaya için...
Yeşil, çarpıcı ama takımlaması bir o kadar zor bir renk...
Esra Oflaz Güvenkaya, yanı şeritli takımını fıstık yeşili bir bluzla kombinleyerek riskli bir hareket yapmış ama sonuç başarılı...
Şeritlerin içinden geçen dore, ayakkabılar ve kolyeyle uyumlu.
Dior çantası garantici bir seçim; yine de bu tarza yakışıyor. Klasik şıklık dediğimiz şeyin fotoğrafını çeksek, ortaya bu kare çıkardı.
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