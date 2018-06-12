Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor" 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor"
GeriMagazin Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor" 
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
(İHA)
12.06.2018 - 08:28, Son Güncelleme:

Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor" 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor" 

Cüneyt Faruk Arkın’ın yazıp yönetmenliğini üstlendiği, çekimlerine Giresun’da başlanan ‘Hayalimdeki Köy’ film oyuncuları Giresun’da iftarda buluştu. 

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Eşref Kolçak, iftar sonrası yaptığı konuşmada, yapımcılara sitem ederek kendisine uzun zamandır iş verilmediğini söyledi. Yeşilçam’ın ünlü ismi Eşref Kolçak, “Ben hepinizi huzurun da özellikle yönetmenimize teşekkür ediyorum. Bana ne yazık ki o büyük yapımcılar bugüne kadar bir hayli zamandır iş vermiyorlar.  Yönetmenimiz bana bu imkanı sağladığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sanatçının çalışmaması onu yıpratır, çalıştığı zaman ki zevki çalışmadığı zaman duyamaz. Biz yaradanımızın verdiği yetenekle bugüne kadar geldik ve en büyük mutlulukta hepinizin gözlerinde sevgiyi çok iyi görüyorum teşekkür ederim hepinize” dedi.

Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor

Yapımcı uyarısı

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Selahattin Taşdöğen ise gecede yaptığı konuşmada yapımcı ve yönetmen Atilla Akarsu’ya ateş püskürdü. Oyuncu Taşdöğen, ”Giresun’a bu film anlamında ikinci gelişim. Birincisinde maalesef yapımcımızın üçkağıtçı olması dolayısıyla başarılı olamadı. Oda yönetmen ve yapımcı Atilla Akarsu hani esnafta bilen varsa yarın öbür gün yine film yapmak isterse aman 5 lira 10 lira verin demek isterse sakın ola ki o adamlara para falan vermeyin. İşte Cüneyt gibi gerçekten bu işe gönül vermiş, bu işi ciddi ciddi yapmak isteyen arkadaşlarımız var bu tür şahsiyetsiz insanlarda bu gibi insanların önünü kesiyor maalesef. Ben de bu projede yer alıyorum ve çok büyük mutluluk yaşadım çünkü çok değerli hocamız, üstadımız Eşref Kolçak, Nuri Alço ile birlikte aynı filmde olmak benim için gurur verici bir olay”  ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor

Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor



 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (11.06.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzmanı uyarıyor: Hijyenle ilgili bu şehir efsanelerine kanmayın!

Yeşilçam’ın efsane ismi Eşref Kolçak: “Yapımcılar bana iş vermiyor" 

Azur acıkınca...! Gülşen ve Ozan Çolakoğlu tatilde

SPONSORLU

Cesaretleriyle herkesi kendine hayran bırakan kadınların öyküleri