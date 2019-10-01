Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Oyuncu Abdi Algül hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Abdi Algül hayatını kaybetti.
Kemal Sunal komedilerinin unutulmaz karakter oyuncusu Abdi Algül dün 86 yaşında evinde vefat etti.
Algül’ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
Abdi Algül Kimdir?
Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı.
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