Yerlide hedef 100 milyon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYerlide hedef 100 milyon
GeriMagazin Yerlide hedef 100 milyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
05.02.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Yerlide hedef 100 milyon

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yerlide hedef 100 milyon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki akşam Zorlu Center’da Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nı izledi. Ersoy, gösterim öncesi Erdoğan’la birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mehmet Nuri Ersoy, “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nı izlemek üzere salona girmeden önce habercilerle bir süre sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı’na yöneltilen ilk soru, “Sinema yasası yürürlüğe girdi, neler söylemek istersiniz?” oldu. Ersoy, şu yanıtı verdi: “Biliyorsunuz Türkiye’de yerli film izleme oranı çok yüksek. Rakamlar yüzde 63 gibi. Dünya standartlarının açık ara üstündeyiz. 2002 yılında 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı 2018’e gelindiğinde 44 milyona kadar çıktı. Şimdi bu yasa ile birlikte hedefimiz izleyici sayısını 100 milyona çıkarmak. Önemli olan Türk sinemasını hem Türkiye’de hem de dünyada geliştirmek. Bizim için yerli filmler çok önemli. Cumhurbaşkanımız ayrıca talimat verdi ve bize ‘Sinema olmayan bölge kalmasın’ dedi.”

HÂLÂ YARIM SAAT REKLAM VERİYORLAR

Daha sonra Yılmaz Erdoğan söz alarak, sinema işletmeleriyle yapımcıları karşı karşıya getiren uzun reklam sürelerinden bahsetti: “Yasanın uygulamaya girdiğini
bilmeyen salonlar ve hâlâ film öncesi 30-40 dakika reklam veren sinemalar var. Tespitleri yapıp yetkililere bilgi veriyoruz. Çünkü filmlerimiz bu durumun kurbanı oluyor.”  

Yılmaz Erdoğan’dan reklam sitemi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gösterim sonrası filmle ilgili “Beklediğimiz gibi gayet iyi bir film. Emeği geçenleri tebrik ederim” dedi. Yılmaz Erdoğan’ın yanıtında ise yine uzun reklam süresiyle ilgili sitem vardı: “Ama şunu söylemeliyim. Eğer film 20.15 diye yazıyorsa 21.00’de girsin izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi 30-40 dakika reklam izledik yine.” Ersoy’dan bu siteme “Sizin gibi üstadların filmlerinde böyle uzun reklamlar oluyor” diye karşılık gelince, Erdoğan “Buna sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim” şeklinde konuştu.

Yerlide hedef 100 milyon

Tüm zamanlarda ilk 10’a girdi 

“Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi ilk üç günde tüm zamanlar hafta sonu rekorları arasına, 923 bin 663 kişi tarafından izlenerek 9. sıradan giriş yaptı.

 

Ebeveynler çocukların oyun dünyasını nasıl yönetmeli?Uzman Psikolog Senem Olcay Kademoğlu, Hürriyet Aile’den Gizem Aydoğan’nın sorularını yanıtladı.
daha fazla video için
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Safiye Soyman mide botoksu yaptırdı!

Buzları erittiler

100 bin TL’lik tazminat davası

Yılın düğünü