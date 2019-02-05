Yerlide hedef 100 milyon
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki akşam Zorlu Center’da Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nı izledi. Ersoy, gösterim öncesi Erdoğan’la birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mehmet Nuri Ersoy, “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nı izlemek üzere salona girmeden önce habercilerle bir süre sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı’na yöneltilen ilk soru, “Sinema yasası yürürlüğe girdi, neler söylemek istersiniz?” oldu. Ersoy, şu yanıtı verdi: “Biliyorsunuz Türkiye’de yerli film izleme oranı çok yüksek. Rakamlar yüzde 63 gibi. Dünya standartlarının açık ara üstündeyiz. 2002 yılında 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı 2018’e gelindiğinde 44 milyona kadar çıktı. Şimdi bu yasa ile birlikte hedefimiz izleyici sayısını 100 milyona çıkarmak. Önemli olan Türk sinemasını hem Türkiye’de hem de dünyada geliştirmek. Bizim için yerli filmler çok önemli. Cumhurbaşkanımız ayrıca talimat verdi ve bize ‘Sinema olmayan bölge kalmasın’ dedi.”
HÂLÂ YARIM SAAT REKLAM VERİYORLAR
Daha sonra Yılmaz Erdoğan söz alarak, sinema işletmeleriyle yapımcıları karşı karşıya getiren uzun reklam sürelerinden bahsetti: “Yasanın uygulamaya girdiğini
bilmeyen salonlar ve hâlâ film öncesi 30-40 dakika reklam veren sinemalar var. Tespitleri yapıp yetkililere bilgi veriyoruz. Çünkü filmlerimiz bu durumun kurbanı oluyor.”
Yılmaz Erdoğan’dan reklam sitemi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gösterim sonrası filmle ilgili “Beklediğimiz gibi gayet iyi bir film. Emeği geçenleri tebrik ederim” dedi. Yılmaz Erdoğan’ın yanıtında ise yine uzun reklam süresiyle ilgili sitem vardı: “Ama şunu söylemeliyim. Eğer film 20.15 diye yazıyorsa 21.00’de girsin izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi 30-40 dakika reklam izledik yine.” Ersoy’dan bu siteme “Sizin gibi üstadların filmlerinde böyle uzun reklamlar oluyor” diye karşılık gelince, Erdoğan “Buna sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim” şeklinde konuştu.
Tüm zamanlarda ilk 10’a girdi
“Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi ilk üç günde tüm zamanlar hafta sonu rekorları arasına, 923 bin 663 kişi tarafından izlenerek 9. sıradan giriş yaptı.
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