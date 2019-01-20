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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
20.01.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Yeni trend alarmı: Pantolon elbise

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Yeni trend alarmı: Pantolon elbise

Ödül töreni sezonu devam ederken, kırmızı halıda yeni bir moda belirdi: Pantolon elbiseler. Julia Roberts önderliğindeki bu akıma kimler uyuyor, kimler giymeli, kimlere yakışmaz? Moda Konseyi araştırdı.

Aslı Barış:
Oscar’lara adım adım yaklaşırken her hafta başka bir ödül töreni çıkıyor karşımıza. Bu hafta yine bir Oscar provası olan “Critics’ Choice” adlı ödül töreni vardı. Kimleri beğendiniz?

Yeni trend alarmı: Pantolon elbise

Başak Dizer Tatlıtuğ:
Altın Küre Ödül Töreni’ne katılan çoğu isim bu ödüle de adaydı. O sebeple yine aynı isimleri gördük. Ama Altın Küre’den bir tık daha iyilerdi sanki! Charlize Theron, Nicole Kidman ve Lady Gaga’yı daha şık tasarımlarla izledik neyse ki.
Aslı Barış: Charlize Theron’un Givenchy elbisesine bayıldım. Tanrıçayı andırıyor.
Şimdi Ceylan kızacak ama Lady Gaga da yine çok ama çok şıktı.
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Rachel McAdams, Glenn Close ve Emily Blunt da iyiydi. Ve Julia Roberts şaşırttı! Sadece bir hafta önce Altın Küre’de giydiği pantolon elbisenin bir benzerini giydi.
Aslı Barış:
Madem ikide iki yaptı, şu pantolon elbise hadisesinden bahsetmek farz oldu.
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Tam benlik aslında. Maskulen detaylar... Julia Roberts’ın seçimi güzel. Çok sakin, klas, farklı bir seçenek.
Altın Küre’de giydiği tasarımın üzerinde duruşu kötüydü; belini ve kalçasını çok kalın göstermişti. Ayakkabı olarak da daha iddialı bir şey giymeliydi...
Ceylan Atınç:
Bence mükemmel ve modern bir kırmızı halı kıyafeti.
Şık smokin takım veya smokin pantolonlu elbise akımını çok seviyorum. Emma Stone da Lanvin marka muhteşem bir smokin pantolonlu elbise giymişti.
Bu stil bu aralar çok rağbet görüyor...
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Aynı tarz pantolon elbiseyi Tuba Büyüküstün Emmy Ödül Töreni’nde giymişti, hatırlayın. Ve Victoria Beckham geçen ay Londra’da törende, kendi tasarımı olan siyah pantolon elbise tercih etmişti.
DIor’a Türk dokunuşu
Yeni trend alarmı: Pantolon elbise

Aslı Barış:
Güzel bir haber... Dior ikonik çantası Lady Dior’u 11 sanatçıya yorumlattı. Bunlardan biri Burçak Bingöl, “Hatai” adını verdiği bir motifle bezedi çantayı.
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Harika bir haber! Burçak Hanım’ı tebrik ediyorum. Son sezonlarda ana trend olarak lokal tasarım ve tasarımcılar, etnik detaylar, tarihi ve kültür mirasları çok değer görüyor.
Aslı Barış:
90’lı yıllarda Rıfat Özbek de kendi markasında Osmanlı motiflerine yer veriyordu; işleri kasıp kavuruyordu ortalığı hatırlarsan. Etnik desenleri modern çizgilerle birleştirmek iyi sonuçlar veriyor. Hem özgün hem tarz.
Ceylan Atınç: Ülkemizin de kültürel zenginliğiyle çoğu tasarım ve tasarımcısına ilham verecek el sanatlarına, motiflere sahip. Tabii önemli olan onları özgün ve uygun tasarımlarla birleştirmek.
Safiye Ayla’nın dolabı yine moda!
Yeni trend alarmı: Pantolon elbise

Aslı Barış: Alışkın olmadığımız işbirliklerinden biriyle karşılaştık bu hafta. AdL, Safiye Ayla’nın 21’inci ölüm yıldönümünde onun sandığındaki parçaları yeniden yorumlayan bir kapsül koleksiyon yapmış.
Geliri de TEV’e bağışlanacak. Sonuç iyi olmuş. Başka kimlerin dolabını yeniden görmek istersiniz, sizce Türkiye’nin bu anlamda stil ikonları kim?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Ajda Pekkan, Zeki Müren... Ayrıca eski Türk filmleri ilham vericidir.
Yeşilçam gardırobu çok başarılı olabilir mesela. Özellikle de 70’ler!
Aslı Barış: Filiz Akın’ın giydiği her parçanın, aynı zamanda saçının, makyajının hayranıyım.
Hatta ‘hastasıyım’ diyebilirim Ayhan Sicimoğlu’na gönderme yaparak...
8O’lere dönüş
Yeni trend alarmı: Pantolon elbise

Başak Dizer Tatlıtuğ: Renkli farlarla yapılan göz makyajları inanılmaz moda. Bakalım bizde kimler yapacak?
Aslı Barış: Sen bu konuda sanırım trendsetter’sın Başak. Altın Kelebek’ten hatırlıyorum...
Başak Dizer Tatlıtuğ: Evet o gecede mavi-yeşil bir far denemiştim makyör Fezi Altun ile... Kaia Gerber’ın YSL ile yaptığı bir makyajdan ilham almıştık. Çok pop ve dinamik duruyor. Kırmızı farı bakalım deneyen olacak mı? Renkli gözler daha avantajlı tabii. Onlarda mavi-pembe-oranj farlar çok daha güzel ve derin duruyor.
Ceylan Atınç: Hatırlayın, geçen ay Hailey Baldwin, Vogue Arabia için de böyle bir çekim yapmıştı. Bu bir 80’ler trendi. Yeşil far, simli, sedefli göz makyajı, pembe yanaklar. 90’lar modası bitiyor, 80’ler geri geliyor. Makyajda da yoğun olarak renk görebileceğimiz bir yıla giriyoruz.
Yeni trend alarmı: Pantolon elbise


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