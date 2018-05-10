Yeni şube Kapalıçarşı’da
Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, “Nusr-Et” adlı restoranının yeni şubesini Kapalıçarşı Sandal Bedesteni’nin içinde açtı. Açılışa iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
Nusr-Et” adlı restoranının Kapalıçarşı Sandal Bedesteni’ndeki şubesi önceki akşam özel bir davetle açıldı. Açılışa ünlü isimler de katıldı. Davete katılanlar arasında dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Chris Noth’un yanı sıra Arda Turan, Mustafa Ceceli-Selin İmer, Burak Yılmaz, Hakan Ural, Murat Pilevneli ve Tamer Yılmaz da vardı.
'ORTAM MÜKEMMEL'
Law & Order” gibi önemli dizilerin başrol oyuncusu Chris Noth oldu. Amerikalı oyuncu, çıkışta habercilerin ilgi odağıydı.
Sorular üzerine “Burada mükemmel bir atmosfer var, otantik ortamı çok beğendim. Zaten Nusret’i önceden de tanıyorum” diyen Noth, poz vermekten sıkılınca muhabirlere şu espriyle takıldı: “100 dolar verirseniz size poz veririm.
Konuklarıyla yakından ilgilenen Nusret Gökçe, muhabirlerin “Mustafa Ceceli sizin gibi halay videosunu çekmek istemiş ama bir türlü yapamamış” sözlerine gülerek “Mustafa istesin birlikte belki yeni bir şey yapabiliriz” dedi.
BALMUMU NUSRET
Nusret Gökçe, yeni restoranı için heykeltıraş Murat Daşkın’a kendisinin birebir kopyası olan ve ünlü tuz serpme hareketini yapan bir balmumu heykel hazırlattı. Ünlü şef, davette o heykelle basına poz verdi.
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