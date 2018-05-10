Yeni şube Kapalıçarşı’da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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10.05.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Yeni şube Kapalıçarşı’da

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yeni şube Kapalıçarşı’da

Tuz serpme hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, “Nusr-Et” adlı restoranının yeni şubesini Kapalıçarşı Sandal Bedesteni’nin içinde açtı. Açılışa iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Nusr-Et” adlı restoranının Kapalıçarşı Sandal Bedesteni’ndeki şubesi önceki akşam özel bir davetle açıldı. Açılışa ünlü isimler de katıldı. Davete katılanlar arasında dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Chris Noth’un yanı sıra Arda Turan, Mustafa Ceceli-Selin İmer, Burak Yılmaz, Hakan Ural, Murat Pilevneli ve Tamer Yılmaz da vardı.

'ORTAM MÜKEMMEL'

Law & Order” gibi önemli dizilerin başrol oyuncusu Chris Noth oldu. Amerikalı oyuncu, çıkışta habercilerin ilgi odağıydı.

Yeni şube Kapalıçarşı’da

Sorular üzerine “Burada mükemmel bir atmosfer var, otantik ortamı çok beğendim. Zaten Nusret’i önceden de tanıyorum” diyen Noth, poz vermekten sıkılınca muhabirlere şu espriyle takıldı: “100 dolar verirseniz size poz veririm. 

Yeni şube Kapalıçarşı’da


Konuklarıyla yakından ilgilenen Nusret Gökçe, muhabirlerin “Mustafa Ceceli sizin gibi halay videosunu çekmek istemiş ama bir türlü yapamamış” sözlerine gülerek “Mustafa istesin birlikte belki yeni bir şey yapabiliriz” dedi.

Yeni şube Kapalıçarşı’da


BALMUMU NUSRET

Nusret Gökçe, yeni restoranı için heykeltıraş Murat Daşkın’a kendisinin birebir kopyası olan ve ünlü tuz serpme hareketini yapan bir balmumu heykel hazırlattı. Ünlü şef, davette o heykelle basına poz verdi.

Yeni şube Kapalıçarşı’da

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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