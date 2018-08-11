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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.08.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Yeni sezona günler kala Deniz'e şok!

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Yeni sezona günler kala Deniz'e şok!

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edildi.

Gerekçe olarak ise Deniz Çakır'ın çalkantılı özel hayatı gösterildi.

Konuyla ilgili dizinin senaristi ve yapımcısı Raci Şaşmaz'ın açıklama yapacağı öğrenildi.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara‘da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara’da Ayrancı Süper Lisesi’nde okudu. • Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara‘da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara’da Ayrancı Süper Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. KKonservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu‘nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. 2004 yılında okuldan mezun olunca İstanbul‘a taşındı. 2004 yılında Birol Güven yapımı, Hülya Avşar ve Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide Deniz Çakır, Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yaşadı.

2006 yılında Reşat Nuri Güntekin‘in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtarangibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” adlı dizisinin kadrosunda yer alan Deniz Çakır,  Ferhunde karakteri hafızalara kazındı. 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisine katılarak Şah Sultan karakterine hayat verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir mafya adamının eşi olarak izleyici karşısına çıkmaya devam eden Deniz Çakır, Bütün Kadınların Kafası Karışıktır isimli tiyatro oyunu aracılığıyla da tiyatroseverlerle buluşuyor.

 Yeni sezona günler kala Denize şok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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