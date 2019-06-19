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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni keşifler

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Yeni keşifler

Milliyet Sanat’ın düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasında finale kalan eserler, Kemer Country Club’da sergilenmeye başlandı. Serginin önceki gün yapılan açılış davetine ilgi büyük oldu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen “Heykelde Yeni Keşifler” yarışması yeni arayışları olan sanatçılar için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yarışmaya katılan eserler, Kemer Country Club’ın geniş çim alanlarında 10 Ekim’e kadar sanatseverlerle buluşacak.

Yeni keşifler

Müge Akgün - Filiz Aygündüz
Yeni keşifler

Sadettin Saran - Özbek Saran
Yeni keşifler

Doğan Hızlan - Nazan Ölçer
Yeni keşifler

Bedri Baykam - Maria - Yahşi Baraz
Yeni keşifler

Nefise Karatay
Yeni keşifler

Banu Çarmıklı - Sabiha Kurtulmuş
Yeni keşifler

Sema Aktaş - Candan Ramazanoğlu
Yeni keşifler

Evren Başık - Eren Başık - Pelin Başık
Yeni keşifler

Murat - İdil Gazioğlu
Yeni keşifler

Erol Tabanca - Rana Erkan Tabanca
Yeni keşifler

Murat Saygı
Yeni keşifler

Zeynep Ozan
Yeni keşifler

Hüseyin Özdemir - Milliyet Sanat Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz - Ayla Dündar - Asu Maro - Gülden Öktem - Gencay Altay - İhsan
Yılmaz
Yeni keşifler

Şila Gök - Sevan Bıçakçı - Ece Kurdoğlu
Yeni keşifler

Yeni keşifler

Yeni keşifler

Yeni keşifler

Yeni keşifler










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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