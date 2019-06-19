Yeni keşifler
Milliyet Sanat’ın düzenlediği “Heykelde Yeni Keşifler” yarışmasında finale kalan eserler, Kemer Country Club’da sergilenmeye başlandı. Serginin önceki gün yapılan açılış davetine ilgi büyük oldu.
Bu yıl ilki gerçekleştirilen “Heykelde Yeni Keşifler” yarışması yeni arayışları olan sanatçılar için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yarışmaya katılan eserler, Kemer Country Club’ın geniş çim alanlarında 10 Ekim’e kadar sanatseverlerle buluşacak.
Müge Akgün - Filiz Aygündüz
Sadettin Saran - Özbek Saran
Doğan Hızlan - Nazan Ölçer
Bedri Baykam - Maria - Yahşi Baraz
Nefise Karatay
Banu Çarmıklı - Sabiha Kurtulmuş
Sema Aktaş - Candan Ramazanoğlu
Evren Başık - Eren Başık - Pelin Başık
Murat - İdil Gazioğlu
Erol Tabanca - Rana Erkan Tabanca
Murat Saygı
Zeynep Ozan
Hüseyin Özdemir - Milliyet Sanat Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz - Ayla Dündar - Asu Maro - Gülden Öktem - Gencay Altay - İhsan
Yılmaz
Şila Gök - Sevan Bıçakçı - Ece Kurdoğlu
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