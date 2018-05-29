Birce Akalay'ın yeni imajı olay oldu! Onu mu taklit etti
Başrol oynadığı Siyah Beyaz Aşk dizisi final yapan oyuncu Birce Akalay, saçlarını kısalttı. Oyuncunun yeni imajı 'La Casa De Papel' dizisinde 'Tokyo' karakterini canlandıran Ursula Corbero'ya benzetildi.
Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaştığı 'Siyah Beyaz Aşk' dizisi final yapınca imaj değişikliğine gitti. Dizi biter bitmez soluğu kuaförde alan güzel oyuncu uzun saçlarına veda etti.
Akalay, yeni imajıyla dünya çapında büyük yankı uyandıran 'La Casa De Papel' dizisindeki 'Tokyo' karakterini canlandıran Ursula Corbero'ya benzetildi.
Ursula Corbero, 'La Casa De Papel' dizisiyle adını duyurdu
Bazı takipçileri Akalay'ın yeni imajını beğenirken bazıları da 'Ursula Corbero gibi olmuşsun, saçlarına yazık etmişsin' yorumunda bulundu.
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