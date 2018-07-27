Yeni hayat
Boşandıktan sonra hem İstanbul’u hem de oyunculuğu bırakıp Bodrum’a yerleşen Esra Akkaya, önceki gün kendi mekanında arkadaşı Tuba Büyüküstün’ü ağırladı. Derin sohbete Akkaya’nın oğlu Can Alex ile sevgilisi Yuri Radomisli de eşlik etti.
Tuba’yı ağırladı
2 yıl önce Bodrum-Bitez’de Masal Mekan adlı bir yer açan Esra Akkaya, önceki gün işletmesinde arkadaşı Tuba Büyüküstün’ü ağırladı.
İlerleyen dakikalarda onlara Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile Hollandalı terapist sevgilisi Yuri Radomisli de katıldı.
Sıcak karşılama
Radomisli, mekana girer girmez Esra Akkaya’nın yanına gidip onu öptü ve o romantik anlar objektife böyle yansıdı. Yeni hayatında mutluluğu yakalamış görünen Akkaya, bu sıcak karşılamanın ardından sevgilisi ve Tuba Büyüküstün’le birlikte sohbete kaldığı yerden devam etti.
5 saatlik sohbet
Bir haftadır ikiz kızlarıyla Bodrum’da tatilde olan Tuba Büyüküstün, Esra Akkaya’nın mekanında koyu bir sohbete daldı.
Esra Akkaya - Can Alex
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