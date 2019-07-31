Yeni Bond kızı
Hande Erçel bir moda dergisi çekimlerinde Bond kızı Ursula Andress olarak yeniden doğdu. Peki ne kadar başarılı?
Diyeceksiniz ki, “Bu bir paparazzi karesi değil, moda çekimi. Saçın/başın, makyajın, stilin kusursuz olması normal.” Haklısınız. Ama ülkemizde bunun nice kötü örnekleri varken, alkışlamamak imkansız.
Hande Normaillott marka yandan pencereli mayosu ve kemerli şortuyla hemen yeni James Bond çekimlerine katılabilir. Bu parçalar hem sezon modası hem de Ursula Andress’in 1962 yapımı “Dr.No”daki haline gönderme yapıyor. Zamansız şıklık diye buna derim.
Aklıma takılan bir soru: Yeni kuşak oyuncular moda alanında bu kadar başarılıyken, pop şarkıcılarımız neden mayo-çorap ikilisiyle kolaya kaçıp taca çıkıyor?
Hande Erçel
Ursula Andress
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