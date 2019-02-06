Yeni bir Manço
BARIŞ Manço’nun ölümünün 20’nci yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Bir Dünya Barış’ı” adlı etkinlik organize edilecek.
14-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik İstanbul Üniversitesi ve 7’den 77’ye Doludizgin Barış ve Sevgi Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleşecek.
Önceki gün Malta Köşkü’nde yapılan etkinliğin basın toplantısına Manço ailesi de katıldı. Ünlü sanatçının eski eşi Lale Manço Ahıskalı, “Bu 20 yıl Barış’sız ama aslında bizim için Barış’lı bir dönemdi. Büyük bir aile olarak dilimizden, ruhumuzdan, kalbimizden hiçbir zaman Barış düşmediği için bu 20 yılı fark etmedik. Sevenleri ile çok şeyler paylaştık. Bu etkinliklerle bir daha Barış Manço’nun şarkılarını dinleyeceğiz. Onun hakkında yeni bilgiler öğreneceğiz. Yeni bir Barış Manço çıkacak karşınıza. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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