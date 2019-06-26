Yeni aşkın ilk fotoğrafı
“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, adının uzun zamandır birlikte anıldığı Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile önceki akşam Alaçatı’da görüntülendi.
Alaçatı’da tatil
Eda Ece, tatile yeni sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer ile çıktı. Çift, önceki akşam Hammam Alaçatı’daydı. Baş başa yemek yiyen Ece ve Tuncer, mekan çıkışı ilk kez birlikte objektife takıldı.
El ele çıktılar
Kapıdan el ele çıkan çift, flaşların patlaması üzerine telaşla birbirinden uzaklaştı. Sorulara yanıt vermeyen ikili, farklı yönlere yürüyerek ara sokaklarda gözden kayboldu.
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