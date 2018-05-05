Yeni aşkı Kaan mı?
Ata Demirer’le ilişkisi sona eren Alara Bozbey, iddiaya göre 1 aydır Kaan Tatlıtuğ’la birlikte.
Ata Demirer’le evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Alara Bozbey’in adı şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ’un DJ’lik yapan kuzeni Kaan Tatlıtuğ’la anılıyor. Bozbey ile Tatlıtuğ’un 1 aydır aşk yaşadığı söyleniyor.
ADADA BAŞ BAŞA
Ata Demirer de geçen cuma günü Bozcaada’da genç bir kadınla görüntülendi. El ele geldikleri restoranda yemek yiyen çift, mekandan 2 saat sonra ayrıldı.
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