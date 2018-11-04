‘Yemin ediyorum, ben de künefe yiyorum’
Fotoğraflarıyla sosyal medyada fenomen olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade fit vücudunun sırrını açıkladı; önce yiyor sonra koşuyor.
Önceki gün Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından paylaştığı göbeğini açıkta bırakan fotoğrafı, kısa sürede 130 bin kişi tarafından beğenildi. Bir hayranının ‘Üç lahmacun ve bir künefeden sonra bu vücudu görmemeliydim.’ şeklindeki sözlerine sanatçı, ‘Yemin ediyorum ben de yiyorum, ama sonra koşuyorum.’ diye cevap verdi. Oyunculuk dünyasının en fit ünlüsünün yemin ederek künefe ve lahmacun yediğini açıklaması hayranları arasında tartışma yarattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle