Yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür
BADE İşçil, sosyal medya fenomenleri hakkında ağır konuştu.
Nişantaşı’nda görüntülenen İşçil, sosyal medyayı “teşhir alanı” olarak nitelendirdi: “Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Ayrıca yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece ‘Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin’ dayatması.” Oyuncu, yeni nesil fenomenlerin son dönemde sinema filmi ve dizilerde rol almaya başlamaları hakkında ise “Yapsınlar ama balon... Çünkü kalite farklı bir şey. Bir an parlamakla olmuyor, aslolan olduğun yeri koruman” dedi.
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