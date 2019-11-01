Yeliz Şar kimdir, kaç yaşında?
Öğrenci İşleri, Cesur Hemşire, İşler Güçler dizileriyle bilinen Yeliz Şar, projeleri ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor. İşler Güçlür dizisindeki Tülay olarak hafızalara yazılan Yeliz Şar, 2000’li yılların başından bu yana ekranlarda yer almakta. Peki, Yeliz Şar kimdir, kaç yaşında?
Lara Yeliz Şar, 30 Mayıs 1977 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Yeliz Şar, ilk olarak Kollama adlı TV dizisinde "Melike" rolü ile tanındı. Daha sonra Dürüye'nin Güğümleri adlı dizide "Nimet" karakteri ile oyunculuğuna devam etti. 2012 yılında oynadığı ilk tiyatro oyunu Canlı Yayın adlı tiyatro oyunu ile büyük ilgi topladı. Yeliz Şar, 2012 yılında yaz sezonunda başlayan TV dizisi İşler Güçler'de oynadı. 2013 yılında meslektaşı Tolga Güleç ile nikah masasına oturdu, çift 2017 yılında boşandı.
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