Yazın da sinema

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BKM, sinema sezonunu yaza taşımak için önemli bir adım attı. Şirket, “Aykut Enişte”yi dün seyirciyle buluşturdu.
Türkiye sinema sektörünün lider şirketlerinden BKM, beyazperdede yaz aylarında da büyük ve iddialı filmlerin gösterilmesi için harekete geçti.
Şirket, yılın iddialı komedi filmlerinden “Aykut Enişte”yi kışı beklemeden, mayıs ayında vizyona çıkardı.
BKM yetkilileri, bu kararla Türkiye’de sinema sezonunun 6 aylık sonbahar-kış dönemiyle sınırlı kalmamasını, tüm yıla yayılmasını hedefliyor.
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