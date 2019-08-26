Yaz dizisi gibi sezona kalmayacak

Ömür Gedik: Samimi denilen fotoğraflara baktım ama bir şey anlamadım. O kadar karanlık ve belirsiz ki, sevgililer mi, arkadaşlar mı yorumunu yapamayacağım.

Onur Baştürk: Yeni nesil oyuncular çok ürkek. Yaptıkları, söyledikleri her şeye çok fazla dikkat ediyorlar. Basbayağı kontrol delisi hepsi. Bir hata yapmaktan korkuyorlar. Belki yaşadıkları dönemden etkilendiler, bu yüzden böyle. Ama bu halleriyle de hayatı olduğu gibi yaşamaktan aciz gibiler. Ne var yani, sevgiliysen sevgilisin. Ya da o gece aniden yükseldiniz birbirinize.

Hemen açıklamalar yapmak, “Öyle değildi böyleydi” demek çocukça.



Cengiz Semercioğlu - Ömür Gedik - Onur Baştürk

Cengiz Semercioğlu: Gündüz havuz başında birlikteler, gece saat 04.00’e kadar aynı evde baş başa sohbetteler, sonra “sadece arkadaşız” açıklamasına inanmamızı bekliyorlar. Sadece arkadaş da olabilirler ama ‘sadece arkadaşız’ deyip sevgili olanları da çok gördük. Bir yaz aşkı olarak kalacağı için belki de bu açıklamayı yapmak istiyorlar... Yaz dizisi gibi işte sezona kalmayacak...

Can’ın böyle bir PR’a ihtiyacı yok

Can Yaman Napoli’ye gitti, ortalık karıştı. İtalyan hayranları otelinin önünde birikti. “Para verilmiştir” diyen de oldu. Konsey ne diyor Can Yaman’ın İtalya çıkışına?





Cengiz Semercioğlu: O görüntüler Latin Amerika’da ya da Ortadoğu’da olsa kimse ses çıkarmayacaktı. İtalya olunca inandırıcı gelmiyor.

İtalyan kadınlarının Can’a hayran olamayacağını düşünüyoruz.

Oysa “Dolunay” dizisi yayınlandı İtalya’da, “Erkenci Kuş”u internetten izliyorlar. Ferzan Özpetek’in davet etmesine inanıyorsanız da, İtalyan kadınlarının ilgisine neden inanmıyorsunuz...

Ömür Gedik: İtalya’da insanlara Cam Yaman hayranı gibi davranın diye kim gidip para verecek Allah aşkına. Parayla cast mı toplayacaklar! Can Yaman’ın şu anda böyle bir PR’a ihtiyacı olduğunu da sanmıyorum ayrıca. Gayet de birikmişler otelin önünde. Helal olsun Can’a.

Onur Baştürk: Can’ı bir önceki dizisi “Dolunay” vesileyle tanıyormuş İtalyanlar. Ama oradaki halinin de şimdiki haliyle alakası yok. Yani o hayranlar bir şekilde oraya örgütlü gelmiş işte. Ama bu da anormal bir şey değil. Gayet zekice. Ve bence Can Yaman, İtalya’da iş yapar. Yakında kesin bir Ferzan Özpetek filminde oynar zaten.

Gereksiz bir mevzu

Ferhat Göçer, sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl’ın eski sevgililerinden bahsedince, Burcu Kıratlı’nın mekanı terk ettiği iddia edildi. Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’e ‘Densiz’ dedi, Göçer de ona “medya maymunu”. Konsey bu polemiği yorumladı.





Ömür Gedik: Ferhat, Hadise ve İzel’den değil, “Kızım” ve “Biri Bana Gelsin” şarkılarının zaten bilinen kendisine geliş sürecinden bahsetti. Yani ilişkilere değil, işe, şarkılara odaklı bir konuşmaydı yaptığı. Art niyet olmayan bir konuşma sonrasında Sinan’ın “densiz” kelimesini kullanması hiç hoş değildi.

Onur Baştürk: Ferhat Göçer nasıl bahsetti sahnede eski sevgililerden bilemiyorum. Ama gereksiz olmuş. Bir başkasının eski sevgilileriyle ilgili -esprili bile olsa- anekdotlarını sahnede neden anlatırsın ki? Anlatacaksa yaşayan kişi anlatsın. Sinan Akçıl’ı haklı buldum. Hayatımda ilk kez!

Cengiz Semercioğlu: Neresinden baksan gariplikler silsilesi... Ferhat’ın yanında eşi varken biriyle ilgili bu espriyi yapması da gereksiz, doğruysa eğer Burcu’nun buna alınıp mekanı terk etmesi de... Bu isimlerle Sinan’ın geçmişte ilişkisi olduğunu sağır sultan bile biliyor, alınacak ne var bunda... Sinan eşinin gazıyla ‘densiz’ demiş olmalı Ferhat’a... Gülüp geçilecek bir mevzu kadın kıskançlığıyla nereye geldi.

“Kiralık Aşk”ın kaymağını yiyor

Elçin Sangu, geçen hafta dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 434’üncü sıraya yükseldi. Sangu, Türk oyuncular arasında en üst sırada yer alan isim oldu. Konsey bu ilginç yükselişi neye bağlıyor?





Cengiz Semercioğlu: Elçin Sangu bizim bilmediğimiz bir şey mi yaptı da 434’üncü sıraya yükseldi...

“Yaşamayanlar” adlı korkunç internet dizisi mi, ittir kaktır zor biten “Çarpışma” mı?

Starmetre işleri hikaye... Kimin internette daha aktif fan kitlesi varsa o oyuncu her türlü sıralamada, her türlü oylamada üst sırada çıkıyor.

Elçin Sangu’nun da “Kiralık Aşk”tan kalma böyle bir kitlesi var.

Onur Baştürk: Elçin Sangu hâlâ Barış Arduç’la oynadığı “Kiralık Aşk”ın kaymağını yiyor. O dizinin, kısa adıyla “Elbar” çiftinin öyle çılgın yabancı hayranları var ki, zaten haftalardır kanalları, yapımcı şirketleri bombardımana tutmuş durumdalar, yeni bir dizi isteriz Elçin ve Barış’la diye.

Yani IMDB’den de sorumlu olan onlar. Fazla heyecan yapmaya gerek yok.

Ömür Gedik: IMDb Starmetre verileri haftalık olarak, o hafta kimin ne kadar çok arandığı ve konuşulduğuna göre belirleniyor.

Geçen haftalardaki yükseliş Elçin’in doğum günü ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle IMDb’de isminin ve işlerinin çok aranması nedeniyle olmuş olabilir.

Boşandılar ama soru işaretleri bitmedi

Serdar Ortaç ve boşandığı eşi Chloe için bir iddia ortaya atıldı: Ortaç evli kalmak için para verdi! Konsey bu iddiayı ve ortaç’ın bu iddiaya yanıtını yorumladı...





Ömür Gedik: Serdar Ortaç’la beraber olmak isteyen o kadar kadın varken Serdar, Chloe’ye evli kalmak için neden para versin ki? Her biten ilişkinin ardından komplo teorileri üretmeye bayılıyor insanlar ama bu kadarı da ayıp artık.

Cengiz Semercioğlu: Anlaşılan Serdar Ortaç-Chloe Loughnan tefrikası boşandıklarından sonra da bitmeyecek. Evli olduklarında sürekli boşanacaklar haberleri yapılıyordu, boşandılar şimdi de nasıl boşandıkları tartışılıyor. Evlenmelerine de, evliliklerini sürdürmelerine de hep bir soru işaretiyle bakılıyordu, boşandılar soru işaretleri bitmedi... Görünen o ki bitmeyecek de...

Onur Baştürk: İşte özlenen magazin iddiaları! Biraz fazla abartılı tabii. Evli kalmak için neden onca yıl para harcansın ki?

Dert ne olabilir? Ben pek inanmadım bu iddiaya.