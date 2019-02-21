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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Yavuz Bingöl'ün gözyaşları

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Önceki akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşen “Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları” konserinde Ali Kızıltuğ anıldı. Yavuz Bingöl konserde yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. 

CRR Konser Salonu’nda geleneksel hale gelen ve Türk kültürüne değer katan ozanların yad edildiği “Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları” konserinde bu ay, 2017’de kaybettiğimiz halk ozanımız Ali Kızıltuğ eserleriyle anıldı. Ali Kızıltuğ’un sanat yaşamı boyunca 103 plak ve 87 kaseti yayınlandı. 2160 esere imza atan Kızıltuğ’un 550 eseri ise farklı sanatçılar tarafından seslendirilmişti. 
Turan Sağer’in şefliğinde gerçekleşen konserde; Elif Buse Doğan, Aykut Aslan, Fadime İmran, Ünal Zorer solist olarak sahne aldı. Sanatçılar “Dağlara Döndüm”, “Zalim Yar”, “Yıldızları Saya Saya”, “Dam Üstüne Çul Serer” ve “Hangi Dağın Arkasındasın”ın da aralarında olduğu Kızıltuğ eserlerini dinleyiciyle buluşturdu. 

Yavuz Bingölün gözyaşları

Ali Kızıltuğ’u Anarken Gözyaşlarına Hakim Olamadı 
Yavuz Bingöl konser esnasında yaptığı konuşmada; “Bin Yılın Ozanları” projesiyle iki yıldır ozanlarımızın türkülerini dinleyicilerle buluşturduklarını söyleyerek, bu konserin diğerlerinden biraz daha özel olduğuna vurgu yaptı. Duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına akim olamayan Yavuz Bingöl sözlerine şöyle devam etti. “Bugün benim için biraz daha özel bir gün. Çünkü 1975-76 konservatuvar yıllarında Ali ağabeyin bende emeği çoktur. Her şeyin bir ilki var. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Çok özür dilerim. Sahnede ağlamak tarzım değildir. Eşi Fatma anneyle konuştum. Birazcık onun da sitemini gördüm. Cenazeye gidememiştim. Söz verdim ona, ziyaretine gideceğim önümüzdeki hafta. Kendisi konservatuvar yıllarında annemin de yakın arkadaşıydı. Darbeden sonra 80’li yıllarda, henüz gençken, çok emeğini gördüm. Ali ağabeyin oğlu benim çocukluk arkadaşımdı. Kara kuru genç çocuklardık. Evlerimiz yan yanaydı Abidinpaşa’da, Ankara’da. Şimdi onu, Mustafa’yı çağıracağım.” 
İki arkadaş bir süre sarıldıktan sonra Yavuz Bingöl sahneyi Mustafa Kızıltuğ’a bıraktı. Mustafa Kızıltuğ sahnede “Adını Dağlara Yazdım”, “Senin Olsun O Ankara”, “Dert Olur”, “Unutuldum Biliyorum” ve “Belli Olmaz” isimli eserleri seslendirdi. 
“Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları” konseri dinleyenlerin yoğun alkışlarıyla sona erdi. 

 

 

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