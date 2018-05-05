Yaşlanınca fiyatı artacak
Engin Altan Düzyatan başrolünü üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”un yeni sezonu için masaya oturdu.
Ünlü oyuncu, yapım şirketinden bölüm başı aldığı ücret için 45 bin TL’lik zam istedi. Düzyatan’ın 75 bin TL olan bölüm başı ücreti 120 bin TL’ye çıkarıldı. Zaman atlamasının da yaşanacağı yeni sezonda ünlü oyuncu, özel makyajla yaşlandırılacak. Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar’la önümüzdeki günlerde ise Los Angeles’a gidecek. Çift, oğullarıyla 10 gün tatil yapacak.
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