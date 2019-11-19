Yasemin Sakallıoğlu kimdir, nişanlısından neden ayrıldı?
Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar çiftinden kötü haber geldi. Çektiği videolarla adını duyurduktan sonra ekran projelerinde yer alan Yasemin Sakallıoğlu'nun nişanlısı Burak Yırtar'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir, nişanlısından neden ayrıldı?
Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988’de İstanbul’da doğdu. Bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul’a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. İlk videomla tanınınca kendimi eksik hissedip konservatuara girdi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.
Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bir süredir beraber olduğu Burak Yırtar ile 2019 nisan ayında nişanlandı ancak çift kasım ayında ayrılık kararı aldı. Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu'nun yoğun iş temposu nedeniyle nişanlısıyla şiddetli bir tartışma yaşadığı, bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
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