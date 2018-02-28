Yasemin Özilhan '3-5 bin lira' sözlerine açıklama yaptı

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de alışveriş yaptı. Özilhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Her zaman şık giyim tarzıyla gündeme gelen Özilhan, modayla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Marka takıntısının olmadığını söyleyen Özilhan; "Bazı ayakkabı kıyafet çok pahalı olabiliyor tabii ama benim öyle bir takıntım yok. İllaki pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL'ye giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır. Marka olmayan şeyi de giyerim." dedi.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada çok konuşulan Özilhan, kişisel hesabından bir açıklama yaptı.

Röportaj yaptığı muhabirin, açıklamasını çarpıttığını söyleyen Özilhan, 'Ağzımdan çıkan 'bir kıyafete 3-5 bin veren de var ama önemli olan pahali değil, uygun fiyata yakıştırmak' ifadesini kullandığı duyurdu.

İşte o açıklama